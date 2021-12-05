Adana'da "Surf Casting" balık tutma yarışması düzenlendi
AA / Alaeddin Çoğal - Haberler | Kültür Sanat
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen "Surf Casting" balık tutma yarışmasına 69 takımdan 138 balıkçı katıldı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen "Surf Casting" balık tutma yarışmasına 69 takımdan 138 balıkçı katıldı.
Akdeniz Surf Casting Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneğince 3'üncüsü organize edilen yarışma Zeytinbeli Plajı'nda yapıldı.
İki gün süren organizasyonda, sahil güvenlik ekipleri de önlem aldı.
Kıyıdan olta atan katılımcılar, balık tutmak için yarıştı.
Katılımcılar, tuttukları balıkları kayıt altına alıp tekrar denize bıraktı.
Balıkçılar, organizasyonda çevre bilinci ve sürdürebilir av konularına dikkati çekti.
AA / Alaeddin Çoğal - Son Dakika Haberleri
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