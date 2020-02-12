Adana'da, "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konulu seminer düzenlendi
Haberler » Güncel » Adana'da, "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konulu seminer düzenlendi - Haber

Adana'da, "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konulu seminer düzenlendi

Adana Barosu, "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konulu seminer düzenledi.

12.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:06
Adana'da,

Adana Barosu, "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konulu seminer düzenledi.

Baro Başkanı , bir otelde düzenlenen seminerde, son dönemde meslek içi eğitimlere önem verdiklerini belirtti.

Doç. Dr. Umut Yeniocak da avukatlara "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler