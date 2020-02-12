Adana'da, "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konulu seminer düzenlendi
Adana Barosu, "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konulu seminer düzenledi.
12.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:06
Adana Barosu, "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konulu seminer düzenledi.
Baro Başkanı Veli Küçük, bir otelde düzenlenen seminerde, son dönemde meslek içi eğitimlere önem verdiklerini belirtti.
Doç. Dr. Umut Yeniocak da avukatlara "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" konusunda bilgi verdi.
Kaynak: AA