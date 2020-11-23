Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, H.M'ye, merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada husumetlisi E.A tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Bacağından yaralanan H.M, yakınları tarafından özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız