Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler
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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Güzel Yalı Mahallesinde sokakta yürüyen F.K. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı F.K'yi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

F.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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