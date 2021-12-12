Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Güzel Yalı Mahallesinde sokakta yürüyen F.K. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı F.K'yi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

F.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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