Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
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Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Ahmet Berber, aralarında husumet bulunan A.Y. tarafından tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Berber'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırının ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Y'yi aynı mahallede gözaltına aldı.

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