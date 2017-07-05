Adana'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Adana'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adana'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Şambayat köyünde, aralarında daha önce husumet bulunan M.K. ile Volkan Sunkur tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, aracındaki pompalı tüfeği alıp Sunkur'a 4 el ateş etti.
Açılan ateş sonucu Sunkur, boyun ve omzundan yaralandı.
Sunkur, olay yerine gelen polis aracıyla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için arama çalışması başlattı.