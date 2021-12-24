Adana'da seyir halindeki halk otobüsü yandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı.
ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde Ali Çelik idaresindeki 01 J 0001 plakalı halk otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
Otobüsü durduran Çelik, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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