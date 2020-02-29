Adana'da şehit Uzman Çavuş Selman Cankara toprağa verildi (2)

29.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:37

UYGAR OYUNCAK ARABASINI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Şehit Selman Cankara'nın oğlu Uygar, tören sırasında elinden oyuncak arabasını bırakmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da cami avlusunda dolaşan Uygar'ı kucağına alarak sevdi.Cenaze namazının kılınmasının ardından, vatandaşlar şehit olan diğer askerler içinde gıyabı cenaze namazı kıldı.

Kaynak: DHA