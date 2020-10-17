Adana'da sebze satan esnaf, parasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu
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Adana'da sebze satan esnaf, parasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

17.10.2020 22:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:22
Adana'da sebze satan esnaf, parasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Adana'da kamyonet kasasında sebze satan kişi, tezgahından 220 liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Adana'da kamyonet kasasında sebze satan kişi, tezgahından 220 liranın çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'nda kamyonetinin kasasında sebze satan İsmail Avcı, çöp dökmek için aracının yanından ayrılıp geri döndüğü sırada bir kişinin kamyonetin yakınlarından koşarak gittiğini gördü.

Durumdan şüphelenip aracını kontrol eden Avcı, para koyduğu kutunun yerinde olmadığını gördü. Bu kişiyi kovalayan Avcı, yere bir şeyler attığını görmesi üzerine yaptığı aramada para kutusunu içi boş vaziyette bir ağacın altında buldu.

Kutudaki 220 liranın yerinde olmadığını gören Avcı, polise başvurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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