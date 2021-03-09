Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, evlerinde ve bahçelerinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dağdibi ve Hamidiye Mahallesi'nde bazı şüphelilerin uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat bulundurduğu ihbarı aldı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde gizlenmiş bir uzun namlulu Kalaşnikof tüfek, şarjör, mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda bıçak ve fişek ele geçirdi.

Silah ve mühimmatları bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Malik GÖDELİNER