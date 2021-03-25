Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

25.03.2021 02:17 | Son Güncelleme: 25.03.2021 02:21
Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi, Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Alican Topal yönetimindeki 01 EFB 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki Kemal Bilal Bildik ve Bülent Kaya, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Adana'da, refüjdeki ağaçlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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