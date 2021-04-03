Adana'da Portakal Çiçeği Parkı törenle açıldı
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Adana'da Portakal Çiçeği Parkı törenle açıldı

Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Kültür Sanat
Adana'da Portakal Çiçeği Parkı törenle açıldı

Adana'da bu yıl çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" kapsamında Portakal Çiçeği Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Adana'da bu yıl çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" kapsamında Portakal Çiçeği Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1-4 Nisan'da gerçekleştirilen karnaval kapsamında yapılan parkın açılışında, Adana'nın festivaller ve karnavallar kenti olduğunu söyledi.

Salgının bitmesiyle yapılacak diğer etkinliklere vatandaşları davet eden Karalar, parkın hayırlı olmasını diledi.

Açılışı gerçekleştirilen parkta vatandaşlara kebap ikram edildi.

Açılışa, oyuncu Levent Özdilek, gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk ile karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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