Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosikletli iki kişi kovalamacayla yakalandı
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Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosikletli iki kişi kovalamacayla yakalandı

23.03.2021 06:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 06:07
Adana'da polisten kaçmaya çalışan motosikletli iki kişi kovalamacayla yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletteki iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan motosikletteki iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde devriye görevi yapan Seyhan Devriye Ekipler Amirliği ekibi, elinde televizyon bulunan motosikletteki iki kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Şüphelilerin ikazlara rağmen motosikletle kaçmaya başlaması üzerine polis, telsiz anonslarıyla durumu diğer ekiplere bildirdi. Bunun üzerine ekipler, ana arterlerde önlem aldı.

Reşatbey Mahallesi'nde ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışan iki şüpheli, takibi sürdüren polisler tarafından Cevat Yurdakul Caddesi'nde yakalandı.

Polis ekipleri, üst aramasını yaptıkları şüpheliler B.S. ve O.G'de hırsızlık amacıyla kullanıldığı değerlendirilen eldiven ve tornavida ele geçirdi. Motosikletin incelemesini de yapan ekipler, aracın çalıntı olduğunu tespit etti.

Şüpheli O.G'nin kendisini gözaltına alan polis ekiplerine verdiği ilk ifadede uyuşturucu kullandığını söylediği bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar B.S. ve O.G, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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