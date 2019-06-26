Adana'da polisin "Dur" ikazına uymayan sürücü taziye çadırına çarptı

Adana'da polisin "Dur" ikazında bulunduğu sürücü, taziye çadırına çarptıktan sonra ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde durumundan şüphelendiği 01 ACF 436 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücünün alkollü olduğunu tespit eden ekipler, otomobilin anahtarını alarak şüpheliyi araçtan indirdi. Şüpheli, trafik ekiplerinin gelmesinin beklendiği sırada yedek anahtarla otomobili çalıştırıp kaçtı.

Ekipler, "Dur" ikazına rağmen kaçan sürücüyü bir süre kovaladı. Şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi istikametine kaçtığı bilgisi üzerine ana yolara ve kavşaklara çok sayıda ekip sevk edildi.

Polislerin kovalamayı sürdürdüğü otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde önce 01 BMG 15 plakalı otomobile ardından yol kenarındaki taziye çadırına çarptı. Araçtan inen şüpheli yaya olarak girdiği ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA