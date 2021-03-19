Adana'da pazar alışverişi yapan kadının cep telefonunun çalındığı iddia edildi
19.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:51
Adana'da pazar alışverişi yaparken cep telefonunun çalındığını iddia eden kadın polise başvurdu.
Adana'da pazar alışverişi yaparken cep telefonunun çalındığını iddia eden kadın polise başvurdu.
Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kurulan semt pazarına alışveriş için gelen Tülgül Pekyen, bir süre sonra cep telefonunun cebinde olmadığını fark etti.
Eşiyle alışveriş yapan Oktay Pekyen, durumu polise bildirdi. Polis, olayı gerçekleştireni bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ