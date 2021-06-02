Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adil Tosun'un kullandığı 07 AFB 94 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan Sirkeli Gişeleri yakınında, seyir halindeki İsmail Gökşen'nin kullandığı 31 ABD 211 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Tuğba Güvenç Tosun (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Tosun ve kızları Tuana Asya (2) ile Irmak Buğlem (1) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Tuğba Güvenç Tosun'un cenazesi ise Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Tır sürücüsü İsmail Gökşen ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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