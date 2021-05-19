Adana'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
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Adana'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı

Adana'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavruları kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan iki kedi yavrusu, polis ekiplerince kurtarıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan iki kedi yavrusu, polis ekiplerince kurtarıldı.

Toroslar Mahallesi'nde bir otomobilin kaputundan kedi sesleri geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi.

Adrese yönlendirilen ekipler, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkaramayınca otomobilin sahibi Aysel Yılmaz'ı aradı.

Araç sahibinin kaputu açmasıyla kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, kedileri bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarma çalışmasını izleyen bir kişi, kedi yavrularını sahiplendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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