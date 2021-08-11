Adana'da otomobil kahvehaneye girdi
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Adana'da otomobil kahvehaneye girdi

Adana'da otomobil kahvehaneye girdi
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kahvehaneye girerek durabildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kahvehaneye girerek durabildi.

Alınan bilgiye göre, O.M. (25) yönetimindeki 33 GIH 83 plakalı otomobil, Ayas Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kahvehaneye daldı.

Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili sürücü O.M. alkol testi için Yumurtalık Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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