Adana'da otomobil kahvehaneye girdi
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kahvehaneye girerek durabildi.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kahvehaneye girerek durabildi.
Alınan bilgiye göre, O.M. (25) yönetimindeki 33 GIH 83 plakalı otomobil, Ayas Mahallesi Hüseyin Baykara Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kahvehaneye daldı.
Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili sürücü O.M. alkol testi için Yumurtalık Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak