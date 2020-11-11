Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tuğba Özdayı (31) yönetimindeki 46 N 3451 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Demirel (64) idaresindeki 01 CRC 44 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada sürücüler Özdayı ve Demirel ile araçlarda yolcu konumundaki İbrahim Bilici (27) ve Bilal Ocakbeği (44) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılardan İbrahim Bilici, Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazazedelerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın