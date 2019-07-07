Adana'da orman yangını

Adana'nın Pozantı ilçesindeki orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

İlçe merkezindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 arazöz ve bir su tankıyla yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA