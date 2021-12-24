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Adana'da narenciye yüklü tır yandı

Adana'da narenciye yüklü tır yandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da narenciye yüklü tırda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da narenciye yüklü tırda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

As Habil, kullandığı 31 ADV 76 plakalı tırdan merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dumanlar yükseldiğini fark edince aracını kenara çekip 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının, aracın elektrik kontağından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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