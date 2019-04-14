Adana'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde Ali Aydınlık idaresindeki 01 FIP 35 plakalı motosiklet ile Mustafa Özgülün yönetimindeki 01 BDK 72 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Aydınlık yaralandı.
Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastahanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, otomobil sürücüsü Özgülün'ü ifadesini almak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürdü.
Kaynak: AA