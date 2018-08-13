Adana'da Kurbanlık Satış ve Kesim Yerleri Belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, 21 Ağustos'ta kutlanmaya başlanacak Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla 2 ilçede kurbanlık satış, 3 ilçede ücretsiz kurbanlık kesim merkezleri oluşturdu.

Seyhan ve Yüreğir'de kurban pazarı

Adana halkının Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli tedbirleri alan Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 3 ayrı mahallede kurbanlık satış merkezi oluşturdu. Buna göre merkez Seyhan İlçesi'nde Öğretmenler Bulvarı ile çevre yolu otoban çıkışı arasındaki arazi ve 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan Camii karşısındaki alan ile merkez Yüreğir İlçesi'nde Sinanpaşa Mahallesi Yüreğir Otogarı bitişiğindeki arsa kurbanlık satış yeri olarak düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş havyan satışı yapmak üzere besicilerin kiraladığı alanlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

4 mahallede kurban kesim merkezi

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde 4 ayrı merkezde ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Kurban Bayramı'nın ilk üç günü faaliyet gösterecek kurban kesim merkezlerinde görev yapacak deneyimli kasaplar, dini vecibelere uygun şekilde kurbanlıkların kesimini yapıp, etlerini parçalayarak vatandaşlara teslim edecek. Kurbanlık kesim merkezleri, Seyhan'da Öğretmenler Bulvarı ile çevre yolu otoban çıkışı arasındaki arazide, 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Gülen Özkan Camii karşısındaki alanda, Yüreğir'de Sinanpaşa Mahallesi Yüreğir Otogarı bitişiğindeki arsada, Çukurova İlçesi'nde Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı zeytinlik içinde hizmet verecek. - ADANA