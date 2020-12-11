Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi, kafede gizlice yapılan doğum günü partisine katılan 37 kişiye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı üzerinde bulunan ve dışarıdan kapalı olarak görünen kafede kalabalık bir grubun bulunduğu ihbarını Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kafeye baskın yaptı.

Kafenin camları filmle kapatılmış üst katına gizli bir yoldan çıkan ekipler, kafede düzenlenen doğum günü partisine katılan kalabalık bir grupla karşılaştı.

Kafede bulunan 37 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, daha önce ruhsatı iptal edilen kafe sahibine Kovid-19 tedbirlerine uymamak, tütün mamulü kullandırmak ve oyun oynattığı gerekçesiyle idari işlem başlatıldı, kafe belediye ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner