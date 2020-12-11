Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi

11.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:52
Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi, kafede gizlice yapılan doğum günü partisine katılan 37 kişiye ceza uygulandı.

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi, kafede gizlice yapılan doğum günü partisine katılan 37 kişiye ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğan Bulvarı üzerinde bulunan ve dışarıdan kapalı olarak görünen kafede kalabalık bir grubun bulunduğu ihbarını Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kafeye baskın yaptı.

Kafenin camları filmle kapatılmış üst katına gizli bir yoldan çıkan ekipler, kafede düzenlenen doğum günü partisine katılan kalabalık bir grupla karşılaştı.

Kafede bulunan 37 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, daha önce ruhsatı iptal edilen kafe sahibine Kovid-19 tedbirlerine uymamak, tütün mamulü kullandırmak ve oyun oynattığı gerekçesiyle idari işlem başlatıldı, kafe belediye ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

İlgili Haberler

Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 50 kişiye ceza kesildi
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Ruhsatsız 'Minik Patiler Cenneti' mühürlendi, köpeklere el koyuldu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Mustafa Şentop Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Sörloth Şenol Güneş Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan ruhsatsız kafe mühürlendi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:54:00. #1.15#
title