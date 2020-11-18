Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı

18.11.2020 23:17 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:20
Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçakla yaralayan baba oğul gözaltına alındı.

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçakla yaralayan baba oğul gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde, Ahmet Şerefoğlu (59) ve kardeşi Bülent Şerefoğlu (53) ile evinin önüne gelerek küfür ettikleri iddia edilen komşuları H.D. ve oğlu Ş.D. arasında kavga çıktı.

Bıçakların kullanıldığı kavgada Bülent Şerefoğlu boynundan, Ahmet Şeref oğlu ise yüzünden yaralandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bülent Şerefoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli baba ve oğlu, 5 sokak ilerideki evlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

İlgili Haberler

Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı
Adana'da polise taş atarak direnen iki kişi gözaltına alındı
Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Adana'da 9 hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Şafak Sezer Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Şenol Güneş Lance Stroll Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli Kasım Medya Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 23:20:37. #1.14#
title