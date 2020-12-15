Adana'da kısmen çöken yola batan kamyonet kepçeyle kurtarıldı
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Adana'da kısmen çöken yola batan kamyonet kepçeyle kurtarıldı

15.12.2020 02:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 02:36
Adana'da kısmen çöken yola batan kamyonet kepçeyle kurtarıldı

Adana'da park halindeyken kısmen çöken yola batan kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Adana'da park halindeyken kısmen çöken yola batan kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tolga Erseven, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde park ettiği 34 PR 0219 plakalı kamyonetin, kısmen çöken yola battığını görünce bir süre kurtarmak için çalıştı.

Aracını kurtaramayan Erseven'in ihbarı üzerine kamyonet, Çukurova Belediyesi ekiplerince kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 02:36:26. #1.14#
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