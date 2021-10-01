Adana'da 'Kebabın Şefleri' projesiyle kadınlara kebap eğitimi veriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da "Kebabın Şefleri" projesiyle kadınlara kebap eğitimi veriliyor

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Adana'da

Adana'da "Kebabın Şefleri" projesiyle kadınlar, kebap eğitimi alıyor.

Adana'da "Kebabın Şefleri" projesiyle kadınlar, kebap eğitimi alıyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Şubesi koordinatörlüğünde, Adana İŞKUR İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) iş birliğiyle düzenlenen projede kadın kursiyerlere kebap ustaları ve şefler, eğitim veriyor.

Adana kebap yapımının en ince detaylarına kadar eğitimi verilen kursta kadın kursiyerlerin kebapçılarda çalışabilecekleri seviyeye ulaştırılması hedefleniyor.

KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, yaptığı açıklamada, "Adana'da kebap istihdamında iş gücünün sıkıntı yaşadığını gördük. Kadınların, kadın kebapçıların bu alanda olmadığını fark ettik, neden kadın kebap şeflerimiz yok dedik. Bununla ilgili bir çalışma yapmak istedik." dedi.

Kebap yapımıyla ilgili 3 aylık eğitimi dolduran 14 kadın kursiyerin iş başı programı yapacağını ifade eden TÜRES Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş da eğitimi bitiren kadınların Adana'da kebapçılarda çalışacağını belirtti.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Balotelli Umut Meraş Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Jerome Powell Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da 'Kebabın Şefleri' projesiyle kadınlara kebap eğitimi veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:04:27. #1.17#