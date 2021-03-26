Adana'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Adana'da bir kişi, kavga ettiği iki şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da bir kişi, kavga ettiği iki şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya yük almak için giden tır sürücüsü Hacı Ergül (35) ile arasında husumet bulunduğu iddia edilen kimliği belirsiz iki şüpheli arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı.

Ergül, kavgada boğaz ve karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İki şüpheli ise olay yerine geldikleri ciple bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt