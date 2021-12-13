Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı - Haberler
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Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı

Adana'da kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde iki grup arasında güvercin hırsızlığı iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emre İ. ile İsmail Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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