Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
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Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki parkta yürüyüş yapan M.T. (25), burada yaklaşık 2 metre derinlikteki kanalizasyon çukuruna düştü.

Çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan M.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, çukurun olduğu bölgeyi şeritle kapatarak önlem aldı.

Durum, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerine bildirildi.

Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı
Kanalizasyon çukuruna düşen kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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