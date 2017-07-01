Adana'da İzolasyon Malzemesi Deposunda Yangın

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde izolasyon malzemesi deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Cihadiye Mahallesi'nde bulunan izolasyon malzemesi deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Büyükşehir Belediyesi ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmalarının devam ettiği depodaki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.