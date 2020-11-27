Son dakika haberi: İşkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü
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Son dakika haberi: İşkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü

27.11.2020 09:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:16

Gelen son dakika haberine göre Adana'da, işkence edilip yaralı halde hastane önünde görevlilere bırakılan çiftçi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana'da, işkence edilip yaralı halde hastane önünde görevlilere bırakılan çiftçi hayatını kaybetti, gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Tarsus ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde ikamet eden çiftçi Cihat Ercan'dan (49) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çalışma başlatan ekipler, Ercan'ın Adana'da alıkonulduğunu tespit etti. Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine, polis bölgesinde olduğu belirlenen Ercan'ı kurtarmak için Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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Ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü sırada, Ercan'ın merkez Seyhan ilçesindeki özel bir hastanenin önüne yaralı halde bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Hastanede tedaviye alınan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ercan'ı Mersin'deki evinden konuşma bahanesiyle alıp Adana'ya getirdiği öne sürülen Eren Y. ve olaya karıştığı ileri sürülen kardeşi Umut Y. ile Zeynel Abidin A, Edip E, Zahir S, Serdal Ş. ve Murat S'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Bilardo sopasıyla dövüp başını suya sokarak işkence yaptıkları iddiası

Cihat Ercan'dan 60 bin liraya kiraladığı arazinin kendisine devredilmediği, parasının da geri ödenmediğini ileri süren Eren Y'nin, konuyu görüşme bahanesiyle çiftçiyi evinden alıp Adana'ya götürdüğü öğrenildi.

Eren Y'nin, kardeşi ve arkadaşlarıyla alıkoyup elini ve ayaklarını bağladıkları Ercan'ı bilardo sopasıyla dövdükleri, başını suya soktukları çiftçiye işkence yaptıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Eren Y, Umut Y, Zeynel Abidin A, Edip E, Zahir S. ve Serdal Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Murat S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Cihat Ercan'ın zanlılardan Eren Y. tarafından otomobille özel bir hastane önüne getirilip görevlilere bırakılması ve çiftçinin sedyeyle taşındığı sırada şüphelinin aracıyla kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Son dakika haberi: İşkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü
Son dakika haberi: İşkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü
Son dakika haberi: İşkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü
Son dakika haberi: İşkence edilip hastane önüne bırakılan çiftçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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