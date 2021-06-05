Adana'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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Adana'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Adana'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da iş yerinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iş yerinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle yaralanan bir kişi, 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

İş yerinin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle sokağa indi.

İtfaiye ekibi, iş yerindeki yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Adana'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Adana'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Adana'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Adana'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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