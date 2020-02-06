Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
Polisin inşaat malzemesi yüklenen motosiklette inceleme yapması Ekiplerin hırsızlık zanlısını gözaltına alması Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı ADANA( AA) - Adana'da inşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
Polisin inşaat malzemesi yüklenen motosiklette inceleme yapması
Ekiplerin hırsızlık zanlısını gözaltına alması
Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
ADANA( AA) - Adana'da inşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki inşaata giren bir şüpheli, çeşitli malzemeleri motosiklete koyup götürdüğü sırada binanın bekçisi tarafından yakalandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D (40) Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.