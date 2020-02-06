Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Polisin inşaat malzemesi yüklenen motosiklette inceleme yapması Ekiplerin hırsızlık zanlısını gözaltına alması Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı ADANA( AA) - Adana'da inşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

06.02.2020 05:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 05:21
Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

Polisin inşaat malzemesi yüklenen motosiklette inceleme yapması

Ekiplerin hırsızlık zanlısını gözaltına alması


Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

ADANA( AA) - Adana'da inşaattan malzeme çaldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki inşaata giren bir şüpheli, çeşitli malzemeleri motosiklete koyup götürdüğü sırada binanın bekçisi tarafından yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D (40) Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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: Adana'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
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