Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler

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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde reklam panosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde reklam panosu hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir şüphelinin Mithat Özhan Bulvarı'nda bulunan reklam panosunu kesmeye çalıştığı ihbarını aldı.

Olay yerine geçen polis ekipleri, bölgede yaptıkları aramada şüpheliyi kestiği alüminyum malzemeyle yakaladı.

Şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

AA / Mutlu Güney - Güncel

Polis, Adana, Güncel, Haberler

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