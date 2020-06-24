Adana'da hava destekli narkotik uygulaması
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Adana'da hava destekli narkotik uygulaması

Adana'da hava destekli narkotik uygulaması Adana'da, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin denetimde hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

24.06.2020 04:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 04:12

Adana'da hava destekli narkotik uygulaması

ADANA - Adana'da, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin denetimde hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci talimatı doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok bölgesinde narkotik uygulaması düzenlendi. Uygulamaya, terör, asayiş, çevik kuvvet, özel harekat ile trafik şube polisleri de destek verdi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada, polisler durdukları araçları narkotik köpeği eşliğinde aradı. Araç içerisinde bulunan kişilerde GBT sorgusu yapıldı. Özel Harekat ile çevik kuvvet polisleri ise uygulama noktalarının bulunduğu yerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Adana'ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, uygulama noktalarına gelerek denetledi. İnci uygulama noktalarında polis ve vatandaşlarla sohbet etti.

Denetlemeye geldiği uygulama noktasında gazetecilere açıklama yapan Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci," Huzur şehri Adana'nın huzuru için görev başındayız. Arkadaşlarımızla birlikte asayiş, terör, uyuşturucu tüm konular üzerinde genel uygulamamız var. Vatandaşlarda memnun uygulamalarımızdan. Bizlerde bu şekilde genel uygulamalarımız devam edecek." diye konuştu.

Adana'da hava destekli narkotik uygulaması

Kaynak: İHA

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