Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Haberler
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Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 69 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

M.E.S. idaresindeki 01 AT 253 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Kuşgöz'e çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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