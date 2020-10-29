Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
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Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi

29.10.2020 03:17 | Son Güncelleme: 29.10.2020 03:30

Adana'da freni patlayan kamyon önce refüje, sonra önünde seyreden kamyonete çarptıktan sonra yan devrildi.

Adana'da freni patlayan kamyon önce refüje, sonra önünde seyreden kamyonete çarptıktan sonra yan devrildi.

Serhat Taşkın yönetimindeki 33 ADM 171 plakalı demir parçaları yüklü kamyon, Pozantı ilçesi Vali Çeşmesi mevkisinde, freninin patlaması sonucu önce refüje ardından da önünde seyreden İsmail Aktaş idaresindeki 01 P 2777 plakalı kamyonete çarptıktan sonra devrildi.

Bu sırada savrulan demirler bir otomobilde hasara neden oldu.

Kazada kamyonette sıkışan Aktaş, olay yerine sevk edilen ekipler ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralanan iki sürücü de ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi
Adana'da freni patlayan kamyon kamyonete çarptıktan sonra devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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