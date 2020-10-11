Adana'da firari 4 hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da firari 4 hükümlü yakalandı

11.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:32
Adana'da firari 4 hükümlü yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan aranan firari 4 hükümlü operasyonla yakalandı.

Adana'da çeşitli suçlardan aranan firari 4 hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, "hırsızlık" suçundan 28 yıl 2 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan Mustafa B'yi Emek Mahallesi'nde, "tehdit" ve "yaralama" suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Ali S'yi Yeşiltepe Mahallesi'nde, "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Mahmut H'yi Mirzaçelebi Mahallesi'nde, yine aynı suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Emin Ozan A'yı Güzelyalı Mahallesi'nde operasyonla yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 hükümlü, daha sonra sevk edildikleri adliyede işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Özer Esra Erol Cansu Dere Fatma Girik
Spor Tisserand Can Bartu Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Hatay Belen Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da firari 4 hükümlü yakalandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 10:32:30. #1.14#
title