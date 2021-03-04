Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı
04.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:04
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde 3 şüphelinin ikametlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, evler ve çevresinde 22 kök Hint keneviri, 2 gram kubar esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu