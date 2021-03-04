Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı
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Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

04.03.2021 09:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:04
Adana'da evlerinde Hint keneviri yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evlerinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakapınar Mahallesi'nde 3 şüphelinin ikametlerinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, evler ve çevresinde 22 kök Hint keneviri, 2 gram kubar esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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