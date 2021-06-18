Son dakika haberi! Evde çıkan yangın sonrası yapılan aramalarda bir kişinin cesedi bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da söndürülen yangın sonrası evde yapılan arama çalışmalarında bir kişinin cesedi bulundu.

Adana'da söndürülen yangın sonrası evde yapılan arama çalışmalarında bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi.

Üç katlı evin üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Evin odalarını kontrol eden itfaiye ekipleri, kısmen yanmış ceset buldu.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cesedin 61 yaşındaki Ahmet Uzel'e ait olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı.

Yangın ilk müdahale eden vatandaşlardan Gökçan Durmuş, gazetecilere "Sabah bir ses geldi sese kalktık. Evin arka tarafındaki bir oda yanıyordu. İki arkadaş yukarı çıktık kapıyı kırdık. Ancak kapının arkasında eşyalar vardı. Tüm odaları kontrol ettik. Alevlerin olduğu odanın kapsını açmaya çalıştık ama kapı kilitliydi."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız