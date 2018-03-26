Adana'da Eski Öğretmenlere Yönelik Fetö/pdy Davasında Karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında dava açılan 5'i tutuklu 31 eski öğretmenin yargılandığı davada, 10 sanık 7'şer yıl 6'şar ay, 1 sanık 9 yıl 9 ay, 1 sanık ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Levent Çiftdal, Halil Sürme, Osman Kalender, Zeynel Ahmet Öztürk, Hüseyin Çankal ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkemede savunması alınan sanık Halil Sürme, "ByLock" programını kimsenin etkisi altında olmadan yüklediğini ve buna ilişkin telefonunun ekran görüntüsünü mahkeme heyetine ulaştırdığını söyledi.

Bu programı örgüt kapsamında kullanmadığını ve herhangi bir faaliyette bulunmadığını savunan Sürme, "Ülkeme zarar getirecek bir eylemim olmamıştır. Terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğuma dair bir somut delil yoktur. 20 aydır tutukluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıklar Levent Çiftdal, Halil Sürme, Zeynel Ahmet Öztürk ve Hüseyin Çankal'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın 7'şer yıl 6'şar ay hapis, diğer tutuklu sanık Osman Kalender'in 9 yıl 9 ay hapis, tutuksuz sanık Ahmet Mart'ın ise 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, 19 sanığın ise beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanıklardan Kalender'in mevcut halinin devamına karar vererek diğer tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.