Adana'da eniştesi tarafından tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi öldü
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Adana'da eniştesi tarafından tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi öldü

Adana'da eniştesi tarafından tüfekle vurulduğu ileri sürülen kişi öldü
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, eniştesi tarafından vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, eniştesi tarafından vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Atakent Mahallesi'nde Mesut Yılmaz (28) ile ablasının eşi Mehmet O. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Daha sonra çıkan kavgada Mehmet O, Mesut Yılmaz'a tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mehmet O'yu yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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