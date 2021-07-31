DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
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DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil keskin virajda minibüsle çarpıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil keskin virajda minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Feke-Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, keskin virajda karşı yönden gelen Halil Kayabaşı yönetimindeki 01 AEG 645 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurda haline gelen otomobilde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölenlerin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayı haber alan Ordu ailesinin yakınlar ise kaza yerine koşarak gözyaşı döktü. Ailenin, bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI
DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DÜĞÜNE GİDEN AİLE KAZADA CAN VERDİ: 5 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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