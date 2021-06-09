Adana'da çürüyen ağaç kökleri ve anızlar enerjiye dönüştürülüyor
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Adana'da çürüyen ağaç kökleri ve anızlar enerjiye dönüştürülüyor

Adana'da çürüyen ağaç kökleri ve anızlar enerjiye dönüştürülüyor
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Adana'da hizmet veren biyokütle enerji santrali, çürümüş ağaç kökleri ve hasat sonrası kalan anızları elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Adana'da hizmet veren biyokütle enerji santrali, çürümüş ağaç kökleri ve hasat sonrası kalan anızları elektrik enerjisine dönüştürüyor.

FBY Enerji Tesisi Genel Müdür Yardımcısı Murat Memiş, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında tamamen yerli sermayeyle kurulan tesiste ormanlık alanlardan toplanan kurumuş ağaç kökü ve tarım hasatlarından sonra kalan anızlardan elektrik üretildiğini belirtti.

Adana'da ortalama 40 bin hanenin elektriğini üretebildiklerini kaydeden Memiş, "Devletin de teşviki ile biyokütle enerji santrallerinin faaliyete geçmesi, anız yangınlarının azalmasına büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Adana'da kurulan ve tamamı yerli sermaye ile hizmet veren tesisimizi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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