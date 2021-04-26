Adana'da 'çocuk gelin' kavgası kamerada
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Adana'da 'çocuk gelin' kavgası kamerada

Adana'da 'çocuk gelin' kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da 15 yaşındaki kızı isteme meselesi yüzünden 7 kişinin yaralandığı silahlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 3 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. (26) komşusunun kızı 15 yaşındaki N.M.'ye aşık oldu. Kadir A., babası Şükrü (47) ve annesi Sıdak A.'ya (45) aileye gidip kızı istemelerini söyledi. Bunun üzerine anne ve baba N.M.'nin evine giderek, annesi Emine ve babası Mehmet M.'den kızı istedi. Ancak aile "kızlarının yaşının küçük olduğunu ve okuduğunu" söyleyerek aileyi reddetti. A. ailesi, "Düğün hemen olmaz, okulunu bitirir öyle evlenirler" dedi. Ancak M. ailesi bunun uygun olmayacağını söyledi. A. ailesi ikinci kez reddedilince iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile bireyleri de karışınca kavga çıktı. Kavga mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi. Ancak ertesi gün Kadir A., tekrar kızın evine gelerek N.M.'yi zorla almak istedi. Bunun üzerine iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Y. (39), Ali Y. (52), Hüsne Y. (73), Mehmet Y. (32), Hasan Ali K. (24), Zübeyde K. (34) ve kızın annesi Emine M. (41) yaralandı. Ailelerin evlerine koşarak tüfek ve tabanca alıp karşı tarafa ateş etmesi ve bir kadının silahlı şahıslara karşı koymaya çalışması, onları sakinleştirmeye çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Ancak kadının bir süre eli silahlı şahıslara karşı koyamadığı, şahısların sokağın diğer tarafına doğru ateş ettiği görülüyor. Görüntülerde, kadının bir süre sonra gençlerin elinden silahları aldığı ve sakinleştirdiği daha sonra da kendisinin baygınlık geçirdiği yer alıyor.

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen Yusuf (33), Hakan (29) ile tedavisinin ardından Ayhan Y.'yi (39), karşı gruptan da Hamdullah (32), Kadir (26), Şükrü (47), Mehmet (19), Sıdak A. (45) ile Ahmet E.'yi (19) adreslerinde gözaltına almıştı. - ADANA

Adana'da 'çocuk gelin' kavgası kamerada
Adana'da 'çocuk gelin' kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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