Adana'da cinayet sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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Adana'da cinayet sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

29.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:27
Adana'da cinayet sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da, eşine rahatsızlık verdiğini ileri sürdüğü kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, eşine rahatsızlık verdiğini ileri sürdüğü kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık L.Z. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, öldürülen Muzaffer Gök'ün yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Muzaffer Gök'ün kardeşi Ahmet Gök, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanık L.Z. ise pişman olduğunu belirterek, "Uzun yıllardır eşimi rahatsız ediyordu. Öldürme kastıyla ateş etmedim. Bilerek ve isteyerek yapmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği sanık L.Z'nin cezasını, cinayeti haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali gerekçesiyle 12 yıl 6 aya indirdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Karaisalı ilçesi Barakdağı Mahallesi'nde, geçen yıl 2 Ağustos'ta Muzaffer Gök'ün cesedi bulunmuş, cinayeti işlediği iddiasıyla tutuklanan L.Z. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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