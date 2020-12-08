Bir kişiyi alıkoyarak para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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Bir kişiyi alıkoyarak para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

08.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:05

Adana'da bir kişiyi alıkoyarak para istediği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kişiyi alıkoyarak para istediği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler Y.A. (27), U.A. (19), M.K. (19) ve F.A. (22) merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir çiftlik evine götürdükleri Ahmet Aydın'dan (31) tabanca gösterip öldürmekle tehdit ederek 15 bin lira istedi.

Gece yarısından sabaha kadar alıkoyulan Aydın, nakit parası olmadığını evde bulunan altınlarını verebileceğini belirterek, şüphelilerden kurtulmaya çalıştı.

Zanlılar U.A. ve M.K. tarafından evine götürülen Ahmet Aydın, polisi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, evin önündeki araçta bekleyen U.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Polis, diğer zanlılar Y.A. ve F.A'yı da yaşanan kovalamaca sonucu bir ruhsatsız tabancayla yakaladı. Y.A'nın, zirai ilaçlama makinesi, su motoru, 10 ton portakal ve 4 ton limon hırsızlığı suçlarından arandığını belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir kişiyi alıkoyarak para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Bir kişiyi alıkoyarak para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Bir kişiyi alıkoyarak para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Bir kişiyi alıkoyarak para istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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