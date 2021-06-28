Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi Tekirdağ'da sahte içkiden dolayı hastaneye kaldırılan 17 kişiden 6'sının ölmesinin ardından Adana'da yapılan operasyonda bin 265 litre sahte içki ele geçirildi Tekirdağ'da sahte içkiden dolayı hastaneye kaldırılan 17 kişiden 6'sının ölmesinin...

Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da sahte içkiden dolayı hastaneye kaldırılan 17 kişiden 6'sının ölmesinin ardından Adana'da yapılan operasyonda bin 265 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Tekirdağ'da sahte içkiden dolayı hastaneye kaldırılan 17 kişiden 6'sının ölmesinin ardından Adana'da yapılan operasyonda bin 265 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 17 kişinin zehirlenip 6'sının hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Polisin, Seyhan ilçesinde sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir eve yaptığı baskında bin 265 litre sahte içki ele geçirildi. Polis kontrol noktasında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda ise 3 bin 500 paket kaçak sigara, 240 kilogram kaçak nargile tütünü ile değişik markalara ait 50 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bin 265 litre sahte içki ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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