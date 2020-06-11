Adana'da bıçaklı ve silahlı kavga 2 yaralı
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Adana'da bıçaklı ve silahlı kavga 2 yaralı

ADANA'da iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgada Mustafa K. ve Ege Emre Ç. yaralandı.

11.06.2020 04:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 05:04

ADANA'da iki grup arasında çıkan bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgada Mustafa K. ve Ege Emre Ç. yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa K. ve Ege Emre Ç., aralarında husumet bulunan İsa U., Mustafa S. ve Barış T. ile yol ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirlerine saldırdı. Tabanca ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Mustafa K. ve Ege Emre Ç., çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Adana'da bıçaklı ve silahlı kavga 2 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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